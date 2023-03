(Reprodução Instagram @clubecuritibano e ccnatacao

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da capital, cumpriu nesta sexta-feira, 31 de março, mandado de busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento com crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil.

A investigação e a execução das ordens judiciais foram realizadas em parceria com agentes do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil.

Conforme apurado pelo MPPR e pelo Nucria, o suspeito teria filmado crianças e adolescentes do sexo feminino dentro de um vestiário na sede da Getúlio Vargas do Clube Curitibano. Segundo as informações, o suspeito é colaborador do estabelecimento associativo.

Uma aluna de natação do Clube, viu um homem filmando o vestiário das meninas no período da tarde e contou para a mãe. Neste período o vestiário é frequentado por meninas com idade entre 9 e 12 anos.

Por ora, o homem será investigado pelo crime de produção e armazenamento de pornografia infantil, mas as apurações prosseguem, sob sigilo.

Além dos agentes do MPPR e do Nucria, dois peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil participaram da ação, executada em duas casas, nos bairros Cajuru e Uberaba.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.