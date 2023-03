Divulgação/PMPR

Na noite desta segunda-feira (13), a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), localizou e prendeu mais duas pessoas suspeitas de participação no roubo a malotes com dinheiro, ocorrido na manhã de segunda, em Paranaguá, no Litoral do estado.

