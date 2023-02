Fábio Dias 2022

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente dois homens, de 34 e 40 anos, por dupla tentativa de homicídio ocorrida no dia 23 de janeiro, no bairro Capela Velha, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira (7). As vítimas eram funcionárias de uma distribuidora de bebidas da região.

