“Dá vontade de voltar”, declara o ator Lázaro Ramos, que fez o passeio Macuco Safari pela primeira vez, motivados pela esposa, a atriz Taís Araújo, que já tinha feito o passeio há anos atrás.

“Eu queria trazer minha família, porque eu já tinha feito e trazia essa memória incrível. Levei meus filhos que gostaram muito e no início do passeio a gente fica emocionada e ansiosa, mas é muito seguro. As pessoas não imaginam o quanto este passeio é incrível, quando a gente sente aquela água toda caindo em cima da gente”, declara a atriz.

“Esta é uma experiência quase que espiritual, quando a gente chega embaixo das quedas e sente toda aquela energia. Este é o nosso brasilzão com esta opção inesquecível de turismo”, declara Lázaro Ramos.

Taís Araújo e Lázaro Ramos tem grandes produções artísticas e é um dos casais mais queridinhos do Brasil. São reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem na televisão, teatro e publicidade.

Juntos, os atores possuem mais de 17,8 milhões de seguidores em suas contas do Instagram. Portanto, a passagem por Foz do Iguaçu tem a expectativa de atingir um potencial público na casa dos 18 milhões de pessoas, nos conteúdos postados por eles e outros replicados pela mídia espontânea.

Eles vieram a convite do Belmond Hotel das Cataratas e do Visit Iguassu para vivenciar uma experiência imersiva na Terra das Cataratas.

Taís Araújo e Lázaro Ramos usaram o serviço privativo do Macuco Safari. Ou seja, eles usaram um barco exclusivo para fazer o passeio pelo Rio Iguaçu, até as primeiras grandes quedas das Cataratas do Iguaçu.

Este serviço inclui, águas, sucos, lanches e toalhas para ser usado após o passeio. O banho nas Cataratas também ganha um plus a mais, pois terá mais tempo para desfrutar deste magnífico atrativo turístico de Foz do Iguaçu.