O tatuador José Manoel Vieira de Almeida foi indiciado nesta quinta-feira (23) por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e falsidade ideológica no caso da morte de David Luiz Porto Santos, 33 anos. O relatório é do delegado Wallace de Oliveira Brito, do 6º Distrito Policial em Curitiba.

David Luiz morreu em 27 de agosto de 2021, após uma sessão de tatuagem. De acordo com a investigação, David começou a passar mal após o tatuador passar a substância anestésica lidocaína para alívio da dor. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apenas médicos podem prescrever a substância, mesmo as de uso tópico.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) não precisou a quantidade do medicamento que foi aplicado em David, mas indicou que os exames são “sugestivos para intoxicação exógena por lidocaína”. A substância aplicada no corpo do tatuador foi de uso tópico, em forma de spray, com dose de 20%. Segundo a esposa dele relatou à polícia, o marido passou mal ainda no estúdio após aplicação do remédio. De acordo com ela, ele teve pressão baixa, palidez, batimento cardíaco acelerado, fala embaralhada, perda de sentido e convulsão. David foi socorrido e conduzido ao hospital, mas não resistiu.

“O que nos chama atenção é que se trata de um anestésico que só médicos podem fazer aplicação ou alguns profissionais de saúde sob supervisão médica. Este produto não poderia estar ali e muito menos ser aplicado”, disse o delegado, em entrevista à Bandnews Curitiba na semana passada.

O relatório do delegado será submetido ao Ministério Público (MP-PR), que pode, ou não denunciar o tatuador à Justiça.