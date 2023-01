Divulgada

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de roubar e abusar sexualmente uma taxista na terça (4) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da polícia, a vítima foi chamada para uma corrida por volta das 15 horas saindo de São José dos Pinhais com direção ao bairro Pilarzinho, em Curitiba.

O dois menores de idade e um adulto embarcaram anunciaram o assalto logo que entraram no carro. Um deles estava com uma faca. A mulher ficou como refém por cerca de 3 horas. Primeiro, ela dirigiu até o Sítio Cercado, onde o trio trocou o celular dela e outros pertences por drogas. Depois colocaram ela no banco de trás, onde o homem com cerca de 40 anos abusou sexualmente da taxista.

