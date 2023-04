Divulgação/TCE-PR

O astronauta Marcos Pontes, senador por São Paulo, será homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A Condecoração Colar Barão do Serro Azul será entregue nesta segunda-feira (17 de abril), às 14 horas, no plenário do TCE-PR, em Curitiba. A solenidade será transmitida pelo canal do TCE-PR no YouTube.

O motivo da concessão da honraria, instituída em 2022, é o convênio firmado por Pontes com o TCE-PR no ano anterior, quando ele ocupava o cargo de ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Termo de Cooperação permitiu à corte de contas paranaense usar imagens geradas pela constelação de satélites artificiais do governo brasileiro, que é administrada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), na fiscalização de obras públicas no Paraná.

Esta é a primeira vez em que a honraria será concedida pelo TCE-PR. Idealizada pelo então presidente do Tribunal, conselheiro Fabio Camargo (gestão 2021-2022), a condecoração foi instituída pela Resolução nº 97/22, com o objetivo de reconhecer e prestigiar personalidades que tenham contribuído expressivamente ao controle externo, bem como incentivar o bom exemplo à sociedade, por meio de trajetórias de vida que podem inspirar a busca de realizações voltadas ao engrandecimento e ao aperfeiçoamento da atividade pública.

Autor: Diretoria de Comunicação Social

Fonte: TCE/PR