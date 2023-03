Pedro Ribas/SMCS

O Teatro do Paiol, no Rebouças, um dos ícones culturais de Curitiba, amanheceu pichado nesta sexta-feira (10/3). A Fundação Cultural de Curitiba, responsável pelo espaço, já providenciou a recuperação e ainda pela manhã, uma equipe da Prefeitura fez a limpeza da fachada.

O Paiol, imóvel centenário, acabou de passar por uma grande reforma estrutural e foi reaberto ao público no sábado passado, com o espetáculo Pérolas Negras. O show, com as cantoras Alaíde Costa, Rosa Marya Colin e Eliana Pittman, foi um sucesso e marcou o início de uma extensa programação para todo o ano de 2023.

A Fundação Cultural de Curitiba lamenta o dano à esta unidade histórica da cidade. O caso está sendo investigado para punir autores do ato de vandalismo contra o patrimônio público.