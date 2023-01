Soldado Ismael Ponchio / PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está equipada com uma tecnologia que trará mais agilidade no atendimento à população paranaense. Trata-se de um caminhão transformado em uma Estação Rádio Base (ERB), que permite a comunicação entre as equipes policiais até mesmo em locais em que as redes de telefonia não chegam. Atualmente, o veículo atende aos eventos do Verão Maior Paraná.

Ele foi adaptado para servir como uma antena de rádio e telefonia móvel, viabilizando que celulares sejam utilizados como rádios digitais de comunicação entre as viaturas policiais. Com essa tecnologia, os equipamentos podem se comunicar dentro de determinada área, sem interferências e sem a possibilidade de acesso externo à comunicação entre os módulos, viaturas e militares estaduais.

Por conta do aumento no número de pessoas no Litoral durante a temporada, o veículo foi enviado para atuar nas ações do Verão Maior Paraná. Ele é instalado, principalmente, nos espaços com os shows que estão previstos na orla da praia de Matinhos e Pontal do Paraná.

“O Verão Maior Paraná é um importante teste para a Estação Rádio Base, pois são milhares de pessoas que descem para o litoral paranaense, além dos moradores desses municípios. Com ele, teremos uma comunicação mais ágil até nas regiões mais distantes das cidades litorâneas, como nas áreas de mata e sem sinal de rede de telefonia”, disse o diretor de Tecnologia da Polícia Militar, coronel Valmor Anderson Pereira.

A EBR conta com 80 celulares que permitem a troca de informações sobre ocorrências em andamento em formato de texto, foto e vídeo. Também foram disponibilizados mais 40 chips de celular que podem ser colocados em aparelhos de telefonia comuns, aumentando a capacidade de comunicação para 120 aparelhos.

O caminhão tem, ainda, capacidade para atuar em situações de desastres naturais. O veículo pode ser alocado próximo à área crítica e, assim, facilitar a comunicação entre as equipes que estão no local e as solicitações de apoio, inclusive, médico.

“Além dos 80 celulares e dos 40 chips, o sistema que a PMPR configurou possibilita que esses aparelhos também se comuniquem com os rádios digitais das viaturas policiais, ou seja, amplia a comunicação e facilita o trabalho das equipes que estão atuando em situações mais delicadas ou que demandem um grande efetivo policial”, destacou o coronel Anderson.