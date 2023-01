Guilherme Wille/Feas

A rede telefônica 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano de Curitiba ficará indisponível da 0h às 6h desta quarta-feira (18/1), devido a necessidade de manutenção para atualizar o sistema de gravação.

Durante este período, moradores dos 38 municípios atendidos pela central, que estejam em situação urgência e emergência, devem ligar para o número 193 do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

A central do Siate fará o atendimento inicial e caso necessário irá acionar a central do Samu para continuidade no atendimento.

O diretor de Urgência e Emergência de Curitiba, Pedro Almeida, ressalta que o serviço de atendimento à população não terá interrupção.

“É importante reforçar que os atendimentos das ocorrências continuarão sendo feitos normalmente pelas unidades móveis do Samu durante o período mencionado, o que muda, temporariamente, é canal de acionamento do serviço”, orienta.

O Samu Metropolitano recebe diariamente cerca de 200 ligações entre 0h e 6h, originadas de 38 municípios pertencentes a segunda e a sexta regional de saúde do Paraná.

Fazem parte da área de atendimento do Samu Metropolitano os seguintes municípios: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bituruna, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Cruz Machado, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, General Carneiro, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Paula Freitas, Paulo Frontim, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto Vitória, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São Mateus, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e União da Vitória.

Quando acionar o SAMU

As equipes do Samu devem ser acionadas em situação que exigem chegar de forma rápida para prestar atendimento à uma vítima após alguma situação de urgência ou emergência que possa levar ao agravamento do quadro de saúde, sequelas ou mesmo à morte.

A prioridade é prestar o atendimento ao cidadão no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso. Veja alguns exemplos de quando ligar para o Samu:

• problemas cardiorrespiratórios agudos;

• Intoxicação exógena e envenenamento;

• Queimaduras graves;

• Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

• Em tentativas de suicídio;

• Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

• Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

• Afogamentos;

• Choque elétrico;

• Acidentes com produtos perigosos;

• Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

• Agressão por arma de fogo ou arma branca;

• Soterramento, Desabamento;

• Crises Convulsivas;

• Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.