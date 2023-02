Divulgação

O Hospital Erasto Gaertner informa que a plataforma de telefonia da instituição passará por manutenção das 22h do dia 20/02 até as 06h do dia 21/02. Neste dia, dois telefones provisórios estarão disponíveis para contato com o HEG e com o Hospital Erastinho:

Erasto Gaertner: (41) 99905-4561

Erastinho: (41) 98785-7576

“Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que a manutenção será para atualização que trará diversas melhorias ao serviço prestado pela Central de Relacionamento do Erasto Gaertner”, diz o comunicado.