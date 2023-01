Mario Akira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (27) não muda quase nada no Paraná. O sol predomina em todas as regiões e as temperaturas ficam elevadas, com marcas acima ou perto dos 30ºc durante a tarde.



Na quinta-feira (26), as temperaturas máximas ultrapassaram os 30°C em quase todos os municípios do Norte, Noroeste e Oeste. Os maiores registros, acima dos 35°C, ocorreram na faixa oeste, desde a fronteira com a Argentina até a divisa com os estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.



Em Curitiba, o dia começa ameno nesta sexta, na casa dos 13ºC, mas de tarde os termômetros podem chegar aos 25ºC.