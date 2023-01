Franklin de Freitas

A previsão do tempo para Curitiba não tem muitas alterações. Os próximos dias seguem encobertos a maior parte do dia, com chuviscos ou pancadas de chuva. O que muda hoje e até o final de semana, são as temperaturas, que ficam mais altas.



Hoje, os termômetros podem chegar aos 26ºC. Com o clima úmido, a sensação será de maior abafamento. A mínima também fica mais alta que nos últimos dias, e o fim da madrugada deveria marcar até 17ºC.



Essa condição dura até o domingo, com chuva prevista todos os dias. Na semana que vem ainda chove, mas o clima volta a ficar ameno.