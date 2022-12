João Frigério

A Copel informou que em função do temporal que está atingindo Curitiba e região metropolitana há cerca de uma hora, 104 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica. A companhia já está atuando para restabelecer por meio do Centro de Operações e com equipes nas ruas.

A Sanepar informa que, na tarde desta sexta-feira (9), a falta de energia na Estação de Tratamento de Água Passaúna e no Centro de Reservação Cajuru, em Curitiba, afeta o abastecimento em vários bairros da Capital.

Estão sendo impactados Campo do Santana, Caximba, CIC, Tatuquara, Umbará, Fazendinha, Sítio Cercado, Ganchinho, Água Verde, Ahú, Alto da XV, Alto da Glória, Abranches, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Cachoeira, Centro, Centro Cívico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, São Francisco, Santa Cândida, São Lourenço, Jardim Botânico, Rebouças, Cristo Rei, Hugo Lange e Prado Velho.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra até as 6 horas da manhã de sábado (10).

A orientação é para que se faça uso racional da água, sem desperdício, priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel possua um reservatório de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile e veja no site www.sanepar.com.br.

Uma tempestade com muito vento e granizo já atinge vários bairros de Curitiba no início da tarde desta sexta (9). No Boa Vista, caiu granizo e árvores caíram com a força do vento. No Hauer, Boqueirão, Fazendinha, Santo Inácio. Abranches, Pilarzinho, Vista Alegre e São Lourenço há muito vento. Parte do Paraná, inclusive Curitiba, está em alerta laranja para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.