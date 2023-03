(Valquir Aureliano)

Neste domingo, 5 de março, a comunidade Hare Krishna comemora os 40 anos da instalação das deidades Caitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu no templo Hare Krishna ISKCON em Curitiba.

A data será marcada pelo Festival da Índia Goura Nitay que reúne várias atividades organizadas para ocorrerem ao longo do dia, na sede do templo localizado da Rua Duque de Caxias, no bairro São Francisco. As festividades começarão com o Harinama (canto Hare Krishna) pela Feira do Largo da Ordem. (Veja a programação abaixo)

A comunidade comemora a distribuição de livros da filosofia devocional indiana, a organização de palestras, aulas e eventos culturais sobre a Yoga, meditação e práticas devocionais, transmitidas através dos séculos por meio de uma corrente de mestres espirituais e programa Alimentos Para Vida, pelo qual são distribuídos cerca de 25.000 mil pratos de comida vegetariana gratuita por ano.

O programa é reconhecido nacionalmente e já ajudou a conceder ao templo a declaração de Utilidade pública por parte do município de Curitiba, através da lei 15.640 de 27 de maio de 2020. O templo Hare Krishna está instalado em Curitiba desde 1976, mas em março de 1983 houve a instalação das deidades, que direcionam os serviços que o templo deve prestar à comunidade onde estão.

Serviço:

FESTIVAL DA ÍNDIA:

*GOURA NITAY 40 ANOS!*

Em comemoração aos 40 anos da instalação das deidades do Templo Hare Krishna de Curitiba!

PROGRAMAÇÃO

*LARGO DA ORDEM*

10h – saída do Harinama (canto público de Hare Krishna) pela feira do Largo, com a presença das Deidades;

*MEMORIAL DE CURITIBA*

11:15h – bhajan (canto meditativo) no memorial de Curitiba;

Abhisheka (banho sagrado das Deidades);

12:30h – Palestra temática:

13:30h – Teatro;

14:00h – Arati (cerimônia especial para as Deidades);

14:45h – saída em harinama em direçãoao templo;

*TEMPLO*

15:30 – prasadam ( banquete lactovegetariano gratuito)