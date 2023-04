Franklin de Freitas

Hoje o dia ainda deve ser de estabilidade no Paraná. O sol deve aparecer em todas as regiões desde a manhã e faz calor no interior.



Mas, principalmente a partir da tarde, uma frente começa a atuar sobre o Oeste e Sudoeste do Estado, provocando chuvas. Em Curitiba, o dia deve ter mais nuvens na parte da tarde que o início da semana.



Amanhã, a previsão é de chuva para a maior parte do Paraná, na forma de pancadas intercaladas com momentos de sol.

Na Sexta-Feira Santa, o tempo segue instável e assim pode ficar nos próximos dias.