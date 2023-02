Franklin de Freitas – Céu encoberto em Curitiba

A semana terá com o céu parcialmente encoberto e possibilidade de pancadas de chuva em Curitiba. Assim como na terça-feira (31), a manhã e a tarde desta quarta-feira (1/2) devem ser com muitas nuvens, com o sol aparecendo esporadicamente.



A previsão não muda até o final de semana, ficando parcialmente nublado com pancadas de chuva. No domingo (5), o tempo pode melhorar e o sol aparece mais forte.



Apesar do tempo instável, as temperaturas não baixam muito, e ainda ficam com máximas na casa dos 25 a 27 graus celsius. A próxima semana tem previsão de começar ensolarada na Capital.