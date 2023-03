Arquivo Bem Paraná – Curitiba deve ter céu encoberto nos próximos dias e chuva na sexta

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira (27), será de temperaturas bastante amenas. A máxima fica pouco acima dos 20ºC, diferente da semana passada quando teve dias perto dos 30ºC.

Ao longo da semana as temperaturas podem ficar mais altas.