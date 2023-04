Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná – Tempo fica estável e com sol

Tempo estável no sul, sem chuvas. No Paraná as temperaturas não estão tão baixas, apenas entre o sul e parte do leste, com os menores valores entre 14 e 15 °C, onde o amanhecer é ligeiramente frio.

Neste sábado, a frente fria segue avançando sobre o oceano Atlântico, enquanto um sistema de baixa pressão se intensifica na costa do Uruguai e Rio Grande do Sul. No Paraná, alguns eventos de chuva rápidos e localizados ocorrem a partir da tarde (maior probabilidade entre o noroeste, norte pioneiro e os Campos Gerais). Na maioria das regiões do Estado o tempo fica estável e com rápida ascensão das temperaturas. Nas praias os ventos ganham intensidade ao longo do dia, com rajadas contínuas, variando entre 40 e 50 km/h.

No domingo, o tempo deve se manter estável em grande parte das regiões, com chuvas fracas apenas em alguns pontos do norte ao leste paranaense. Entre o centro-sul e o leste, as temperaturas não apresentam grandes elevações. Inclusive, já deve fazer mais frio no amanhecer em regiões mais próximas da divisa com Santa Catarina.