Fernando Frazão/Agência Brasil

A temporada de cruzeiros 2022/2023 entra em sua reta final trazendo saldos positivos para o setor turístico: estima-se que, até o seu fim (que acontecerá no dia 20 de abril) seja gerado cerca de 48 mil empregos e um impacto econômico de aproximadamente R$ 3,6 bilhões para o Brasil — gerados or nove navios de cabotagem — crescimento de 240% em relação a temporada anterior (2021/2022).



Os dados são da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos – CLIA Brasil e foram divulgados ontem. O valor estimado engloba tanto os gastos diretos, indiretos e induzidos das companhias marítimas, quanto os gastos de cruzeiristas e tripulantes. As informações ainda apontam que a temporada deve somar entre 650 mil e 700 mil cruzeiristas embarcados, valor quatro vezes acima do registrado entre 2021/2022, quando a temporada contou com menos navios e um menor período de navegação.



PRÓXIMA TEMPORADA – Para a temporada 2023/2024, prevista para ter navegação de outubro de 2023 a maio de 2024, a expectativa é a de ofertar 840 mil leitos, crescimento de 6% em relação à temporada atual, e trazer um impacto econômico de, aproximadamente, R$ 3,9 bilhões para o Brasil.



Serão nove navios, como em 2022/2023, mas com capacidade maior. Entre as novidades, está a confirmação de Paranaguá (PR) como porto de embarque, além da possibilidade de estreia de destinos catarinenses, com escalas-teste em Penha (SC) e em São Francisco do Sul (SC), além do trabalho um pouco mais de longo prazo para viabilizar outras cidades, como Vitória (ES).



Além disso, a próxima temporada também deve contar com 35 navios de longo curso, que farão paradas em 47 destinos de 15 estados, como Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a expectativa de gerar um impacto de R$ 450 milhões para a economia nacional.