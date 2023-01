Reprodução/Sesa-PR

Segundo um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) junto ao Corpo de Bombeiros, desde o dia 17 de dezembro de 2022, início da temporada no Paraná, foram registrados 2.262 atendimentos por acidentes com águas-vivas e caravelas no Litoral do Paraná, uma média de 76 casos por dia. No ano passado, houve 20 mil casos durante o período da ação do Governo do Estado no Litoral.

Apesar do número estar mais baixo que na temporada passada, a Secretaria de Estado da Saúde alerta veranistas e moradores do Litoral do Paraná para os cuidados em casos de acidentes com águas-vivas e caravelas, animais marinhos pertencentes ao grupo de cnidários.

Durante a temporada de verão são frequentes os casos de queimaduras em decorrência das toxinas presentes nos tentáculos desses animais. Por isso, as pessoas devem ficar atentas. O alerta é feito pela Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações (DVZI) da Secretaria da Saúde. Neste período, além de um maior fluxo de pessoas nas praias, as correntes marítimas e a temperatura da água são propícias ao ciclo de vida desses animais, resultando em acidentes com maior frequência.