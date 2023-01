Bpmoa

Verão tem ampla programação esportiva e novidades culturais, além de 500 salvamentos na água

Dois mil agentes de segurança estão atuando na prevenção e combate à criminalidade no Litoral do Estado e foram responsáveis por mais de 350 detenções. Bombeiros já realizaram cerca de 500 salvamentos e atrações recreativas já atenderam aproximadamente 150 mil pessoas.



Representantes dos órgãos estaduais envolvidos diretamente na operação Verão Maior Paraná realizaram nesta sexta-feira (6) a primeira reunião de balanço da iniciativa lançada há três semanas no SESC Caiobá, em Matinhos. Os responsáveis das secretarias estaduais de Segurança Públicas e do Esporte, além de outros órgãos estaduais, apresentaram números gerais sobre o trabalho realizado até o momento no Litoral.

Segundo o secretário do Esporte do Paraná e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, a apresentação dos números é importante para garantir a transparência das ações do Governo do Estado.

“É uma obrigação prestar contas e temos números muito positivos em relação a anos anteriores para mostrar em várias áreas. Hoje começam os shows, que devem atrair ainda mais turistas para o Litoral e ajudar a economia local. Convidamos todo o povo do Paraná para vir às cidades e desfrutar de muitas opções de cultura e entretenimento com toda a segurança”, declarou.

De acordo com o tenente-coronel Lucas Prüsse, diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), após o reforço no efetivo, o Litoral conta atualmente com 2 mil agentes em serviço para prevenção e combate à criminalidade. Até o momento, eles realizaram 352 detenções e atenderam mais de 2,5 mil ocorrências, a maioria por perturbação do sossego.

“O reforço do policiamento dá tranquilidade aos veranistas e à população local para que tenham um verão tranquilo e mais seguro em todas as áreas. A segurança pública trabalha em prol da população, com as forças atuando de forma integrada e também em conjunto aos demais órgãos estaduais. Com o início dos shows, estaremos presentes para coibir qualquer tipo de delito”, informou.

A Polícia Militar do Paraná conta com pontos-base em regiões específicas para o monitoramento do trânsito e fluxo de pessoas. O policiamento também envolve equipes do Batalhão de Operações Aéreas, Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Científica.

Agentes da Polícia Penal também participam da operação. Até o momento, eles realizaram a transferência de 138 presos de cadeias do Litoral para Curitiba, além do acompanhamento daqueles monitorados por tornozeleira eletrônica para coibir eventuais descumprimentos.

Desde o início da temporada, os bombeiros presentes no Litoral já realizaram mais de 500 salvamentos de pessoas que se afogavam nas praias paranaenses. “O Corpo de Bombeiros tem visado principalmente as ações de prevenção e orientação dos banhistas para que evitem situações de risco. Mesmo assim, fizemos mais de 500 salvamentos até o momento, dos quais aproximadamente 150 teriam um grande potencial de resultar em morte sem a nossa intervenção”, explicou o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros do Paraná, tenente-coronel Dorico Borba.

“Temos feito campanhas educativas com as crianças e uma ação voltada aos surfistas, que muitas vezes já fazem salvamentos e que podem desempenhar esse papel com mais segurança”, finalizou Borba.

O Corpo de Bombeiros instalou 91 postos de guarda-vidas na Ilha do Mel, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Mais de 600 bombeiros militares e guarda-vidas civis atuam na prevenção de incidentes e atendimentos emergenciais no Litoral. Mais de 7 mil pulseirinhas para identificação das crianças já foram distribuídas nas praias. O órgão recebeu um aporte de R$ 2 milhões em equipamentos e materiais, além de diversos cursos de formação de guarda-vidas e guarda-vidas civil voluntário.

ESPORTE E LAZER – As atividades esportivas e recreativas coordenadas pela Secretaria do Esporte já atenderam mais de 150 mil pessoas que passaram pelos seis pontos fixos no Litoral, nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá desde o dia 26 de dezembro, quando foram iniciadas. Há três equipes itinerantes que circulam por outros pontos do Litoral, além de dois postos fixos nas praias de água doce de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Estado.

As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos. Os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

As atividades acontecem de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Elas são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, contratados pelo Governo do Estado especialmente para a operação. A equipe foi devidamente capacitada para prestar atendimento aos veranistas e à comunidade litorânea.

Segundo o diretor de Inovação e Desenvolvimento ao Esporte do Paraná, Tiago Campos, as atividades desenvolvidas pela Secretaria do Esporte estão alinhadas com outros órgãos estaduais para garantir um caráter educativo aos participantes.

“Temos atividades como os jogos de educação no trânsito, jogos de educação ambiental e atividades da Copel sobre economia e cuidados com a energia elétrica”, explicou Campos. “Estamos também trazendo os Jogos da Aventura e Natureza para o Verão Maior Paraná, o que proporciona a população poder acompanhar competições de alto nível aqui no nosso Litoral”.

SHOWS – Uma inovação trazida pelo Governo do Estado foi a contratação de atrações nacionais, em parceria com a Renault do Brasil, que se apresentarão gratuitamente em Matinhos e Pontal do Paraná. Serão 26 shows, 13 em cada cidade, sempre aos fins de semana, com início a partir das 20h. Nesta sexta-feira (6), acontecem os primeiros shows com César Menotti & Fabiano na praia de Caiobá, em Matinhos, e Jeann & Julio no Balneário Marisol, em Pontal do Paraná.

As estruturas foram montadas em parceiras com as prefeituras e além das forças policiais do Estado contarão com esquema de segurança particular contratado pelos municípios. As apresentações se estendem até 11 de fevereiro com expectativa de bom público.

CINEMA NA PRAIA – A primeira transmissão do Cinema na Praia ocorreu nesta quinta-feira (5) em Guaratuba, que receberá mais três sessões. Na noite desta sexta (6), a estrutura permanece na praça central e nos dias 7 e 8 segue para o Parque Esportivo da cidade. Na próxima semana, será a vez da vizinha Matinhos. Os interessados podem conferir a programação completa do programa, com cidades e endereços onde a estrutura estará disponível até o fim da temporada no site do Verão Maior Paraná.

TRÂNSITO – Mais de 5 mil pessoas foram atendidas nas atividades educativas e nos atendimentos técnicos do DetranPR na Operação Verão Maior Paraná, na primeira semana. O Detran PR está com três pontos fixos, realizando Educação para o Trânsito: na praia do Cristo, em Guaratuba, nas praias Brava e de Caiobá, em Matinhos e no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. A equipe conta ainda com o veículo Detran Móvel, com o atendimento técnico, que começou em Matinhos e essa semana estará na praça de Guaratuba.

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS – O Estado está realizando atendimentos turísticos no Litoral e na região Noroeste, com profissionais capacitados para atender aos veranistas de forma personalizada, tirando dúvidas e indicando os melhores pontos turísticos com o auxílio de guias e materiais promocionais. Uma pesquisa de satisfação está sendo feita com os turistas com o intuito de melhorar cada vez mais a infraestrutura e o atendimento do comércio local. São oito postos fixos no Litoral, incluindo a Ilha do Mel, mais dois postos itinerantes nas praias e outros dois na região Noroeste. Até o momento, mais de cinco mil pessoas já foram atendidas.

REPERCUSSÃO – Os prefeitos de Matinhos, José do Espírito Santo, e de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, participaram da apresentação do balanço e aproveitaram o momento para enfatizar a importância do Verão Maior Paraná para o sucesso da alta temporada no Litoral.

“Estes primeiros dias da operação têm sido bem sucedidos para que os nossos moradores e visitantes tenham segurança. Tivemos um bom movimento de turistas na cidade e esperamos que com o início dos shows possamos ampliar ainda mais. A população gosta dessas atividades e a população tem se mostrado feliz com o olhar especial do Governo do Estado para as cidades do nosso Litoral”, disse o prefeito de Pontal de Paraná.

“Este é o maior verão de todos os tempos e Matinhos recebeu um investimento recorde do Governo do Estado com o alargamento da praia. A cidade está diferente, com mais segurança, limpeza, cuidado com o meio ambiente, saúde e várias opções de lazer. O povo está se sentindo mais atraído pelo Litoral do Paraná e esperamos que todos os paranaenses se sintam em casa e venham nos visitar”, disse o prefeito de Matinhos.

VERÃO MAIOR PARANÁ – No site verao.pr.gov.br é possível conferir a relação de todas as atividades de lazer, com datas e locais atrações promovidas pelo Estado que acontecem nos municípios do Litoral e também em Porto Rico e São Pedro do Paraná, cidades que possuem as chamadas praias de água doce, na região Noroeste.