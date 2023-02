(Ari Dias/AEN)

A passagem do último final de semana depois do Carnaval marcou também o fim da temporada de verão no Litoral paranaense. Os meses da temporada, que começou em meados de dezembro, tiveram muita chuva e problemas de deslizamentos na Serra do Mar, mas mesmo assim o saldo, até o momento, pode ser considerado positivo.

Milhares de pessoas se deslocaram ao Litoral — apenas de Curitiba, em ônibus, foram 77.919 passageiros entre 20 de dezembro e 22 de fevereiro. As cidades litorâneas chegaram a receber mais de 2 milhões de pessoas nas festas de fim de ano.

Segundo o pesquisador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Júlio Suzuki, o efeito principal é a geração de uma onda positiva sobre a economia e o PIB, que deve ser verificada em breve.

Segundo um levantamento inicial da Associação Comercial e Industrial de Guaratuba, a ocupação do setor hoteleiro durante a temporada chegou a 90% entre o fim de 2022 e o início de 2023. Em Matinhos, os setores supermercadista e gastronômico afirmam que houve acréscimo de faturamento de pelo menos 30% em relação a 2022. Em Pontal do Paraná, o comentário é que o Carnaval 2023 foi o melhor de todos os tempos.