Engorda da orla em Matinhos deverá ser o grande atrativo (Alessandro Vieira/SEDEST)

Acadêmicos e profissionais de turismo iniciaram ontem uma capacitação para atuarem no atendimento aos visitantes durante a alta temporada de verão. O treinamento é prevista no Edital de Credenciamento do Governo do Estado, executado pela Superintendência do Esporte. O Verão Maior Paraná 2022/2023 acontecerá entre os dias 26 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023.



Na segunda-feira da semana passada foi publicada em Diário Oficial a lista com os nomes dos profissionais de educação física e de turismo selecionados para participar do Verão Maior Paraná.



Além dos profissionais destas áreas, participam do treinamento os estudantes selecionados para vagas de enfermagem, turismo, educação física e comunicação social. As aulas serão ministradas entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro na Associação Banestado Sede Praia de Leste, em Matinhos.



O objetivo é que os profissionais na linha de frente do turismo atendam a população que passa férias no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste do Paraná com informações sobre os principais atrativos paranaenses. São 30 profissionais de turismo, entre guias, bacharéis e tecnólogos, e coordenadores, sendo que nesta função será profissional para cada posto de atendimento ao veranista.



“Contaremos com uma grande estrutura no Litoral e nas praias de água doce com a intenção de atender a todos os turistas e divulgar os atrativos paranaenses. O objetivo é fomentar o turismo entendendo essa atividade como uma importante fonte econômica, que resulta na geração e empregos”, destaca o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.



Os postos fixos de atendimento ao turista ficam em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste, Ilha do Mel (Encantadas e Brasília), Porto Rico e São Pedro do Paraná. Nestes locais, os monitores e coordenadores realizam atividades de informações turísticas e pesquisa de demanda. A estes profissionais, é ofertado remuneração ao dia, alojamento e alimentação.



Há uma grande expectativa com relação à temporada deste ano, especialmente no Litoral do Paraná. Além da pandemia do novo coronavírus ter dado mostras de queda nos casos graves (ituação que a Saúde credita à vacinação massiva), este ano o Litoral tem uma grande novidade, a engorda da orla de Matinhos.



Areia

As obras de recuperação da Orla de Matinhos, no Litoral do Estado, continuarão em andamento durante a temporada de verão, mas de maneira equilibrada, respeitando o maior fluxo de veranistas. O Verão Maior Paraná começa no final de dezembro e segue até o dia 31 de janeiro de 2023 e terá diversas atividades promovidas pelo Governo do Estado. Os veranistas irão usufruir uma faixa de areia nova e ampla, com até 100 metros de largura, entre Caiobá e o Balneário Flórida.



Nos locais em obras, placas de sinalização informarão a população sobre trechos interditados para a construção da nova infraestrutura, como calçadas, ciclovias, pistas de caminhada e corrida e paisagismo.



“É importante que a população respeite essas placas para evitar imprevistos durante seu período de lazer, como acidentes com máquinas trabalhando e até mesmo buracos”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.



Na praia de Caiobá, onde a engorda da faixa de areia foi concluída em julho deste ano e já pode ser utilizada pela população, além das tendas de atendimento das secretarias estaduais, será montada uma arena para realização de shows.



Neste trecho, que contempla 1,8 km do Canal da Avenida Paraná até o Pico de Matinhos, as obras urbanísticas, com nova calçada, ciclovia, pistas de caminhada e corrida e paisagismo, já estavam com mais de 60% de conclusão no início do mês.



As tendas de serviços do Estado serão colocadas nos balneários de Matinhos, onde a areia segue em estabilização em um prolongamento de 4,5 km (entre o Pico de Matinhos e o Balneário Flórida). Esse espaço ainda não pode ser usufruído para lazer, mas há expectativa de liberação total até dezembro.