Defesa Civil

O Governo do Estado editou na tarde desta segunda-feira (27) o Decreto 625/2022 , que declara situação de emergência em Nova Laranjeiras, no Centro-Sul do Paraná. A cidade foi atingida por temporais na última quinta-feira (23) e 165 casas foram impactadas com destelhamentos ou quedas de paredes. Cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas e não houve feridos.

A homologação da situação de emergência permite o apoio do Estado ao município, e, caso tenha o reconhecimento federal, a cidade também recebe apoio da União. A Defesa Civil também está atuando em parceria com o município para levantamento da documentação necessária para acessar esses recursos federais.

Pelo menos 12 prédios públicos foram atingidos, com destruição parcial de janelas, telhas e paredes. O Estado já encaminhou para a cidade 3 mil telhas e 180 cestas básicas e kits de higiene.

Equipes de serviços, manutenção e obras da Copel ainda trabalham na recuperação dos estragos causados pelo temporal. Os ventos fortes causaram a quebra de, pelo menos, dez postes no município. Nesse momento todos os sistemas estão reconectados.