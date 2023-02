Casa atingida pela tempestade em Nova Laranjeiras (Crédito: Divulgação/AEN/Defesa Civil)

A Defesa Civil do Paraná mandou uma equipe para Nova Laranjeiras, no Centro-Sul do Estado, a 350 km de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (24). A cidade foi atingida por temporais na quinta-feira (23) e pelo menos 165 casas foram impactadas com destelhamentos ou quedas de paredes, segundo as primeiras informações dos técnicos. São 100 pessoas desalojadas e não há relatos de pessoas feridas. O Estado vai encaminhar para a cidade pelo menos 2,6 mil telhas, inicialmente, além de kits de higiene e cestas básicas.

A Defesa Civil também está atuando em parceria com o município para levantamento da documentação necessária para acessar recursos federais, após decreto de situação de emergência. Pelo menos dez prédios públicos foram atingidos, com destruição parcial de janelas, telhas e paredes.

Equipes de serviços, manutenção e obras da Copel trabalham na recuperação dos estragos causados pelo temporal. Os ventos fortes causaram a quebra de pelo menos dez postes no município. Nas primeiras horas após o evento, foi possível restabelecer o fornecimento a unidades de saúde e atender situações de risco, com apoio do Corpo de Bombeiros e da administração municipal.

Nesta manhã, ainda há 450 domicílios sem energia em Nova Laranjeiras. Na região, são 35 ocorrências para atendimento, parte delas também com postes quebrados, como é o caso das proximidades da Terra Indígena Rio das Cobras, onde ao menos quatro estruturas foram danificadas pelo temporal.