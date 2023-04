Reprodução/PRF

A terça-feira (18) é chuvosa no Paraná. Essa condição provocou bloqueio na BR-376, por conta do risco no local onde já ocorreu deslizamento.

Segundo Simepar, o cenário de instabilidade se mantém, com chuvas ocorrendo por diversos momentos sobre o Estado. Em alguns pontos, as chuvas ainda são de intensidade moderada/forte, mas no geral, é baixa a atividade elétrica registrada. No oeste, sudoeste e sul paranaense, a instabilidade já diminuiu, inclusive com redução da nebulosidade sobre esses setores.

Veja em tempo real a situação nas rodovias, pelo Twitter do DER-PR e concessionária: