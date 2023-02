Foto: Valquir Aureliano/ Arquivo Bem Paraná

O Carnaval está chegando ao fim. E com a folia se despedindo, o movimento nas estradas paranaenses já deve se intensificar nesta terça-feira (21 de fevereiro). Nesta manhã, inclusive, foram registrados pontos com interdição parcial da via em duas das principais rodovias paranaenses, a BR-277 e a BR-376. Ainda assim, o trânsito fluía sem filas para quem retornava à Curitiba até às 10 horas de hoje.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), os dois pontos com interdição nas estradas ficam no litoral paranaenses. Na BR-376, a situação afeta o quilômetro 668 da via, em Guaratuba. Já na BR-277, a interdição parcial acontece no quilômetro 42 da estrada, em Morretes. Em ambas as situações, contudo, não há o registro de congestionamento, ao menos por ora.

Já quem transita pela BR-101 no sentido Curitiba deve ficar atendo. Por conta de um acidente no km 14,8, a pista da direita precisou ser interditada em Garuva (SC) e uma fila de 10 quilômetros acabou se formando. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, já há equipes trabalhando no local para normalizar a situação.