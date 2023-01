Franklin de Freitas

Terça-feira começa abafada em todo o estado e o ingresso do calor e da umidade vinda da Amazônia deixam o clima bastante propício a pancadas de chuva ao longo do dia. Pela manhã, as estações de monitoramento já registravam chuvas em toda a região Oeste.

Em Curitiba, o dia amanheceu com o céu cheio de nuvens e temperaturas mais amenas na casa dos 15ºC, segundo os dados da previsão do tempo do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Mas a tarde deve esquentar e a previsão é de que os termômetros marquem 22ºC.