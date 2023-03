Reprodução/UFPR

A UFPR divulgou nesta terça-feira (28/03) a relação de aprovados na terceira chamada complementar do Vestibular 2023, com 175 nomes. A lista está disponível aqui. Para confirmar o direito à vaga, os convocados deverão fazer o registro acadêmico nos dias 29 e 30 (quarta e quinta-feira desta semana).

O processo de registro acadêmico é realizado integralmente pela internet, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br). A documentação exigida, por categoria de concorrência, está listada no item 10 do Guia do Candidato.

As aulas do primeiro semestre letivo de 2023 começaram no dia 20 de março (exceto para o curso de Medicina, que inicia no dia 12 de junho), mas os novos calouros serão integrados às turmas. Eles deverão comparecer na secretaria da coordenação do curso até o terceiro dia após iniciarem as aulas para confirmar sua matrícula e efetivar a ocupação da vaga.

Por: Núcleo de Concursos da UFPR