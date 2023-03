José Fernando Ogura/SMCS

A Assessoria de Direitos Humanos – Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, em parceria com a Ordem dos Capelães do Brasil (OCB), concedeu o título de doutor Honoris Causa a 84 cidadãs e cidadãos que vivem em Curitiba. O evento aconteceu na noite desta sexta-feira (17/3) e lotou o auditório da Rua da Cidadania do Cajuru. A ação também fez parte das celebrações pelos 330 anos de aniversário de Curitiba, completados no próximo dia 29 de março.

O título de doutor Honoris Causa é uma distinção e honraria a pessoas que se destacam na sociedade, que contribuíram para a transformação e melhoria social do meio onde vivem. O evento também celebrou o dia 21 de Março, data que marca o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A Lei 14.529/2023 alterou a celebração da data de setembro para 21 de março, seguindo a definição da Organização das Nações Unidas (ONU), que na mesma data marca o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.

A assessora de Direitos Humanos – Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, Marli Teixeira Leite, lembrou da importância da valorização do trabalho feito nos terreiros das religiões de matrizes africanas em Curitiba.

“Esse evento também marca essa data de valorização dos povos de religiões de matriz africana, dando visibilidade ao trabalho realizado nas comunidades. O terreiro muitas vezes atua como uma função de aproximar as pessoas e de resolver as necessidades delas, as demandas sociais da comunidade”, explicou Marli Teixeira Leite.

A maior parte da plateia e dos agraciados com o título de doutor Honoris Causa era de mães de santo e pais de santo das religiões do Candomblé e da Umbanda. Todas as pessoas que tiveram os títulos outorgados como doutores Honoris Causa contribuíram para o progresso da sociedade em que vivem, tanto nas áreas da arte, da religião, como da administração pública.

A Assessoria de Direitos Humanos – Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-Racial indicou cinco pessoas para receberem o título de doutor Honoris Causa. A secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella Nadas; a administradora da Regional Santa Felicidade, Simone da Graça das Chagas Lima; o servidor estadual da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, José Maurino de Oliveira Martins; o servidor municipal da Administração Regional do Cajuru, Cesário Ferreira Filho; e o vereador Serginho do Posto.

Revisão da vida

Cesário Ferreira Filho, servidor da Administração Regional do Cajuru, explicou sobre a importância de receber o título de doutor Honoris Causa. “Fiquei muito feliz, porque para receber este título você tem que fazer toda a revisão da sua vida. Isso mexe com a gente. Tudo o que fizemos de bom, os cuidados que tivemos com o bem público. Foi muito bom”, afirmou o servidor público.

A sacerdotisa do candomblé, Iyagunã Dalzira Maria Aparecida, de 82 anos, também foi agraciada com a outorga do título de doutora Honoris Causa. A mãe de santo é cidadã honorária de Curitiba e no ano passado se tornou doutora pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Instituição

Os títulos foram concedidos pela Faculdade de Formação Brasileira e Internacional de Capelania e a Ordem dos Capelães do Brasil (OCB). Também participaram do evento a presidente da Ordem dos Capelães do Brasil, doutora Capelã Elizabeth Ferraz, e o diretor nacional Capelão Arariboia, doutor Honoris Causa Alexandre José dos Santos.