A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) em julgamento, nesta quinta-feira (16/), por unanimidade de votos, negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Ronaldo Massuia Filho, policial federal que matou e feriu pessoas em posto de gasolina em Curitiba em 1º maio do ano passado. A relatora foi a desembargadora Lídia Maejima. Ele está preso desde o dia do crime.

No dia em que realizou o sanguinário ataque, no bairro Cristo Rei, o agente federal, que estaria alcoolizado teria se desentendido com um segurança do posto, após estacionar em um local não permitido – ele usava um carro descaracterizado da Polícia Federal. Uma confusão sete início e Ronaldo se desentendeu com outras pessoas, sacando em seguida a arma e atirando pelo menos dez vezes dentro e fora da loja de conveniência.

Na quarta (15), a juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Mychelle Pacheco Cintra Stadler, confirmou que o policial será julgado no Tribunal do Júri de Curitiba. Definiu ainda que o réu responderá por homicídio qualificado consumado e sete tentativas de homicídios qualificados.