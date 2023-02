Divulgação/ TJPR

Entre os dias 13 e 24 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), por meio da 2ª Vice-Presidência, realizará a 2ª fase da Operação Litoral. Em sua 25ª edição, a ação conta com a participação do Ministério Público do Paraná (MPPR), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) e das Polícias Civil e Militar do estado, e irá atender as cidades litorâneas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

Nessa época, considerada de “altíssima temporada”, um mutirão é designado para atuar na região prestando informações e orientações acerca de procedimentos específicos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Referente à área penal, os atendimentos comtemplam crimes de menor potencial ofensivo, como casos de perturbação de sossego. Nos casos que envolvam o uso de drogas, são realizadas ações por meio do Programa Novas Pontes, com auxílio de psicólogas.

Os atendimentos serão diários, no período da manhã, entre 8h e 13h, com exceção do dia 19/02, em que não haverá expediente, e realizados nas Comarcas de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

Atendimento Itinerante

Estará disponível nesta 2ª fase a van do Juizado Móvel, que realizará a Justiça Itinerante. A operação contará com equipes capacitadas para a prestação de serviço jurisdicional e para orientar a população nos trechos de orla.