Bivalente está disponível em 107 postos de Curitiba (Pedro Ribas/SMCS)

A partir desta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação da vacina bivalente contra a covid para todas as pessoas com 60 anos completos ou mais.



O novo chamamento inclui mais 95 mil pessoas entre 60 e 64 anos. Já haviam sido convocados anteriormente 247.315 pessoas com 65 anos ou mais, mas apenas 51.191 compareceram até o momento, o equivalente a 20,7% do total.



Quem já foi convocado anteriormente e ainda não compareceu, deve procurar uma unidade de saúde o mais breve possível e colocar a situação vacinal em dia. “É hora de alguns grupos se vacinarem novamente, de agregarmos essa nova camada de proteção à população mais vulnerável à covid-19”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



Com esse chamamento, a SMS completa a convocação de pessoas com 60 anos ou mais para a vacinação bivalente, determinada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Todos que forem completando 60 anos posteriormente, poderão procurar um ponto de vacinação e realizar a imunização após o seu aniversário.



A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.



E a partir de quarta-feira, todas as crianças com 5 anos completos ou mais para receberem o 1º reforço da vacina anticovid. Com esse novo chamamento, que contempla 70 mil crianças, Curitiba conclui a convocação para reforço do público de 5 a 11 anos.