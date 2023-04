(Robson Mafra)

Voluntários do Movimento Contra a Perturbação do Sossego realizaram uma ação pacífica em Curitiba, na tarde desta terça-feira (25), para chamar a atenção da população sobre a importância do sossego para a qualidade de vida. Vestindo pijamas para simbolizar o direito ao sono, o grupo ocupou a Praça Garibaldi conversando com transeuntes sobre a necessidade de evitar fazer barulho para que haja uma convivência civilizada, respeitosa e empática no ambiente urbano.

A atividade aconteceu na véspera do Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, celebrado anualmente na última quarta-feira de abril. Também marca o primeiro aniversário do Movimento Contra a Perturbação do Sossego. Durante a ação, foram coletadas adesões a um abaixo-assinado para que a Polícia Militar do Paraná passe a aplicar multas aos perturbadores do sossego.

Entre os grupos mais atingidos pela perturbação do sossego estão autistas, bebês e crianças, trabalhadores e profissionais em geral, estudantes, idosos, pacientes, animais domésticos e a fauna dos parques. A falta de sono prejudica a saúde e o desempenho das pessoas no trânsito, no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos.

Contravenção penal que afeta o descanso e o sono de significativa parcela da população, a perturbação do sossego é considerada um grave problema de ordem pública, saúde coletiva e meio ambiente, responsável por 40% dos pedidos de socorro dirigidos ao serviço 190 da Polícia Militar em Curitiba, percentual este que atinge patamar bem maior – em torno de 70% – nos finais de semana. Para melhorar a qualidade de vida na cidade, todos os tipos de barulho incômodos devem ser evitados ou reduzidos ao mínimo: música em alto volume, buzinaços, panelaços, vuvuzelaços, fogos de artifício com estampidos, motores de veículos ruidosos, trios elétricos, algazarra e gritaria nas ruas em manifestações, eventos externos e no entorno de bares e distribuidoras de bebidas alcoólicas.

O Movimento Contra a Perturbação do Sossego propõe o desenvolvimento de um plano municipal de redução do ruído urbano, tendo por base as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).