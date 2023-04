Turistas de Recife posam para fotos ao lado do letreiro do aniversário de Curitiba, 330 anos no Parque Tanguá. na imagem Tatiane e Salete Lafayatte e Wilkie Correa – Curitiba, 04/04/2023 – Foto Daniel Castellano / SMCS

O aniversário de Curitiba foi em março, mas ainda é possível celebrar os 330 anos com os totens instalados pela Prefeitura nos mais famosos pontos turísticos da cidade.

Quem passeia pelo Centro, por exemplo, pode tirar fotos com o totem no Passeio Público, o mais antigo parque da cidade, e na Rua XV de Novembro. Próximo ao Largo da Ordem, no Memorial de Curitiba, onde se preserva a história da capital, também é possível observar a instalação.

Nos parques Tanguá, Tingui e Náutico e no Jardim Botânico também é possível capturar imagens instagramáveis em celebração aos 330 anos. No Parque São Lourenço, o totem está em frente ao Memorial Paranista, um dos polos culturais de Curitiba onde é possível apreciar o rico acervo de obras do escultor João Turin.

Turistando

O casal de Recife Tatiane Lafayette e Wilkie Corrêa, ambos com 36 anos, aproveitou as férias para conhecer o Paraná. Por coincidência, a visita a Curitiba coincidiu com o aniversário da cidade.

Com a tia de Tatiane, a bibliotecária Salete Lafayette, os dois conheceram os parques de Curitiba, após já terem passado por Ponta Grossa e Morretes, no Litoral.

“Os parques são lindos e bastante limpos, então é sempre um prazer. A cidade inteira é assim, na verdade. Da última vez que viemos, nós fizemos a Linha Turismo, então alguns dos lugares nós só estamos revendo”, conta Tatiane.

Já Salete conheceu o Parque Tanguá pela primeira vez nesta terça-feira (4/4) e se encantou com a vista do belvedere. Os três se despediram do Parque Tanguá com uma foto com o totem de aniversário. “Foi ao acaso, mas estamos comemorando com Curitiba, pelo visto. É uma bela cidade”, disse ela.

Os 330 anos

Dia 29 de março, Curitiba completou 330 anos. A data foi celebrada com a inauguração da Pirâmide Solar do Caximba, a primeira usina fotovoltaica da América Latina instalada sobre um aterro sanitário desativado, e na semana anterior, com o Smart City Expo Curitiba 2023, a maior feira de tecnologia e inovação de cidades inteligentes do Brasil.

No mês do aniversário, o público também começou a aproveitar as Feiras Especiais de Páscoa nas praças Osório e Santos Andrade.

Março também foi marcado por eventos gratuitos organizados pela Fundação Cultural de Curitiba, como uma programação especial pelos 20 anos da Casa Hoffmann, a entrega à população do novo Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas, no Cajuru, e a primeira edição do ano do evento de adoção Amigo Bicho, da Rede de Proteção Animal da Prefeitura.

A capital também atingiu a marca de 1 milhão de refeições servidas no programa Mesa Solidária, que entrega refeições gratuitas para desempregados, idosos carentes e pessoas em situação de rua.