Corpo de Bombeiros foca na prevenção para reduzir ocorrências na Ilha do Mel durante o Verão Maior Paraná

Para diminuir os riscos de afogamento durante a temporada do Verão Maior Paraná, a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) começa nas areias, com ações preventivas, advertências e sinalização das áreas de banho. Desde o início da temporada, a Ilha do Mel possui dois postos de guarda-vidas distribuídos entre os dois lados da ilha, um em Brasília, na Praia de Fora, e o outro em Encantadas.

A Ilha do Mel é um dos maiores e mais frequentados pontos turísticos do litoral paranaense. As praias de areia branca, cercadas de águas cristalinas, montes e construções históricas são o destino de centenas de turistas que querem conhecer de perto a beleza da ilha mais famosa do Paraná.

Durante os 40 dias de atuação nesta temporada de verão, o CBMPR fez 98 atendimentos com alertas preventivos e 518 advertências na ilha. Além desse trabalho, também foi reforçado o uso das pulseirinhas de identificação, que podem ser retiradas em qualquer posto de guarda-vidas. Elas são feitas de material à prova d’água, que permitem o uso dentro do mar.

De acordo com a subcomandante da Ilha do Mel, tenente Renata Camargo, essa atuação dos guarda-vidas referente às advertências e prevenção é fundamental para que os banhistas tenham tranquilidade e segurança durante o lazer nas praias. “Fazemos ações preventivas e podemos ver que elas são importantes porque na ilha o número de salvamentos e resgate é baixo”, explicou.

A tenente ainda falou sobre as recomendações aos turistas que frequentam ou pretendem visitar a Ilha do Mel. “A recomendação é que sempre fiquem perto dos postos de guarda-vidas, entre as bandeiras vermelha e amarela, que é o sinal de área guardada pelo guarda-vida. Temos na ilha bandeiras pretas espalhadas pelas areias, indicando os locais para banho. Elas significam que são áreas não protegidas. Então é importante que o banhista se atente nessas recomendações, visualizem as bandeiras e os postos de guarda-vidas e fiquem próximos”, completou.

Esse trabalho conta com o apoio da Polícia Militar, com a patrulha costeira, e também da Guarda Civil, com o uso de embarcações e do efetivo durante suas ações.

NAUFRÁGIO E AFOGAMENTO – No último dia 26 de janeiro, bombeiros e guarda-vidas civis que estão atuando no Verão Maior Paraná salvaram 15 ocupantes de uma embarcação que naufragou na Ilha do Mel. O barco realizava um passeio ao redor da reserva quando foi surpreendido por uma onda e naufragou na praia de Encantadas. Todas as vítimas usavam coletes salva-vidas e foram socorridas sem ferimentos.

O socorro em tempo hábil só foi possível por conta do reforço operacional na temporada. O atendimento a essa ocorrência envolveu bombeiros e guarda-vidas civis e contou ainda com duas lanchas e uma moto aquática. A aeronave Falcão 8, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), chegou a ser acionada, mas não houve necessidade de atendimento. A embarcação já foi retirada da água.

Também houve um óbito por afogamento. No dia 15 de janeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma vítima que havia sofrido uma queda enquanto andava na encosta do Morro da Cruz na Ilha do Mel. Ele foi socorrido, mas depois de algum tempo faleceu. O atendimento ocorreu com apoio de uma embarcação e da aeronave do BPMOA, envolvendo, ao todo, nove profissionais.

