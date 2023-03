Franklin de Freitas

O tradicional encontro de brechós “Quem Garimpa, Acha!”, fez mais uma edição do evento, neste domingo (5), em Curitiba. Foram quase 50 expositores levando peças de roupas e outros objetos para serem vendidos. A feira aconteceu na Rua Dr. Muricy, 1.098, bem próximo de onde acontece a Feira do Largo da Ordem.



Esta é uma das mais tradicionais feiras de brechós na Capital, com mais de dez edições.



Esse tipo de evento vem se tornando bem típico em Curitiba. Praticamente todos os meses alguma feira ou encontro do tipo é realizado.



Estas feiras levam ao consumidor produtos de segunda mão, mas em bom estado, e o preço sempre é mais vantajoso. Elas incentivam o consumo sustentável e a iniciativa de pequenos negócios.