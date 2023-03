Divulgação/Assessoria de Imprensa

A 20ª Festa do Sorvete acontece no próximo dia 11/03, no Colégio Passionista Nossa Senhora Menina, rua Bom Jesus, 881 Juvevê. Após uma pausa por conta da pandemia dos últimos anos, a festa retorna com muitas novidades e uma programação que atende todos os gostos e sabores.

Com uma agenda toda voltada para a família, neste ano a tradicional festa irá contar com espaço Kids, Espaço Teens, além das variações do tradicional sorvete produzido pela fabricante curitibana, Quebra Gelo. O ingresso será um KG de alimento não perecível para a campanha da Fraternidade e os convites podem ser retirados antecipadamente na secretaria do Colégio.

A festa marca o final do verão e tem por objetivo a confraternização da comunidade escolar em um ambiente saudável e acolhedor. Toda a renda com a ação será destinada para o Centro Educativo Passionista Irmã Antonieta Farani que atende crianças e adolescentes do sexo feminino, com idade de 06 a 15 anos com atividades e oficinas de música, informática, artesanato, dança, literatura, manicure, teatro, jardim, atividades de lazer.

Estudos mostram que a iguaria surgiu a mais de 4 mil anos e foi evoluindo até chegar na fórmula que temos hoje em dia. Além das mudanças na receita, novas versões e sabores, o sorvete se tornou uma sobremesa apreciada por todo o mundo.

A Rede Passionista de Educação, através das Irmãs e educadores, desenvolve uma prática pedagógica herdada da experiência Carismática de sua fundadora, Maria Madalena Frescobaldi Capponi que fundamentou seu credo educativo na certeza de que Deus criou a pessoa para ser feliz nesta e na outra vida.

A Rede fez seu este princípio e, tem propostas claras e objetivas: para acolher mudanças, responder aos desafios, assumir interpelações, ativar potencialidades, e posicionar-se junto a uma geração da pós-modernidade que vai ganhando um ritmo cada vez mais rápido e exige pessoas capazes de atualizar suas organizações e instituições.

Em Curitiba a Educação Passionista está presente há 84 anos, no Colégio Passionista Nossa Senhora Menina em Curitiba e em Colombo no Colégio Passionista Rosário. No Brasil são 11 colégios, com mais de 6.000 alunos.

SERVIÇO – 20ª Festa do Sorvete Colégio Passionista Nossa Senhora Menina

Data: dia 11/03

Horário: das 13h às 17h

Local: Colégio Passionista Nossa Senhora Menina

Endereço: Rua Bom Jesus, 881, Juvevê.

Informações pelo WHATSAPP: 041-98476-3344