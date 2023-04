Arquivo/PMM

A tradicional Festa da Canção de Maringá começa nesta quinta-feira, 20, e segue até dia 30 de abril. São 12 entidades assistenciais que participam do evento com barracas de pratos típicos, além da Feira dos Artesãos e diversas atrações artísticas. A festa ocorre de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h à meia-noite.

O evento é realizado na Praça Deputado Renato Celidônio, que fica ao lado da Prefeitura. O evento musical e gastronômico, além de ser mais um atrativo para a população, também tem como objetivo arrecadar recursos com a venda dos pratos para auxiliar nos custos de manutenção das associações participantes (clique para acessar o contato de cada entidade).

A Festa da Canção é promovida pela Secretaria de Assistência Social, Política Sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), em parceria com as secretarias de Cultura (Semuc), Aceleração Econômica e Turismo (Saet), Gestão de Pessoas (Segep), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob), Comunicação (Secom) e Segurança, e com apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança.

Programação cultural – Artistas de Maringá e região também farão parte da festa. Duplas sertanejas, cantores MPB, além de grupo de coral e viola são algumas das atrações que se apresentarão em um grande palco montado na praça, sempre a partir das 20h.

Confira a programação completa:

20/04 Abertura com o Coral a Cocamar, às 20h

21/04 Vitor – Acústico, às 20h

22/04 Guilherme Lima – Acústico, às 20h

23/03 Juliane Hills – Acústico, às 20h

27/04 Reys Mariano e Alexandre – Acústico e Modão, às 20h

28/04 Grupo de Viola Amigos do Japion, às 20h

http://www.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2023/04/20/festa-da-cancao-comeca-nesta-quinta-feira-20-com-atracoes-gastronomicas-e-culturais/41351