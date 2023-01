Com 350 inscritos, tradicional travessia a nado de Guaratuba será retomada no final de semana Foto: Ari Dias/AEN

Após um hiato de 12 anos, o Governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba, retoma a tradicional prova de travessia a nado de Guaratuba. A competição faz parte do cronograma de atividades dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN), inseridos no Verão Maior Paraná.

Com um número recorde de inscritos, a competição contará com cerca de 350 atletas de diversas categorias – dos 12 aos 80 anos – e será dividida em três provas: 1500m, 750m e 400m. A largada será em frente ao Hotel Caieiras Vila Real, às 8 horas de domingo.