Reprodução/Alep

Por proposição do deputado Ney Leprevost, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano instala nesta quarta-feira, dia 19 de abril, a partir das 11h30, no Auditório Legislativo (Sala da CCJ), a Frente Parlamentar da Medicina.

A criação da Frente Parlamentar foi apoiada pela Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Tercilio Turini e pela Associação Médica do Paraná, presidida pelo doutor Nerlan Carvalho.

De acordo com o deputado Ney Leprevost, a Frente da Medicina deverá apoiar o desenvolvimento da medicina no Paraná, bem como lutar pela qualidade no atendimento aos pacientes em hospitais que muitas vezes necessitam de atenção especial do Poder Público.

Diferente da Comissão de Saúde, que tem a função de dar pareceres sobre os projetos que tramitam na Assembleia relativos ao assunto, a Frente Parlamentar é uma união de deputados que se dispõe a apoiar e defender as causas relacionadas a medicina, a saúde e a ciência.

A Frente Parlamentar da Medicina será presidida pelo deputado Ney Leprevost e terá como vice, o deputado Tercilio Turini.

A Frente é composta pelos deputados Delegado Jacovós, Hussein Bakri, Cantora Mara Lima, Goura, Márcio Pacheco, Gilson de Souza, Cobra Repórter, Cloara Pinheiro, Thiago Buhrer, Adão Litro, Delegado Tito Barichello, Luiz Fernando Guerra e Paulo Gomes da TV.

Serviço

Dia: 19 de abril – quarta-feira

Horário: 11h30

Local: Assembleia Legislativa- Sala das Comissões

Endereço: Praça Nossa Senhora de Salete s/n