Marechal Deodoro, terá bloqueio parcial da pista a partir deste sábado (11/2), no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Monsenhor Celso. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

A Rua Marechal Deodoro, no Centro, terá bloqueios neste fim de semana para a montagem da estrutura do carnaval de Curitiba. O primeiro bloqueio acontece a partir das 20h desta sexta (10/2) às 4h de sábado (11/2), no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. A interrupção é parcial, em apenas uma das pistas e o fluxo de veículos e do transporte coletivo será mantido.

Já a partir das 20h de sábado (11/2) às 4h de domingo (12/2), o bloqueio será total e as linhas do transporte coletivo serão desviadas neste trecho.

Na próxima semana, a Marechal Deodoro segue parcialmente interditada, com fluxo em meia pista.

Após dois anos sem atividades em razão da pandemia, o local volta a receber os blocos de foliões, o carnaval nerd e os tradicionais desfiles das escolas de samba do grupo especial e de acesso.

Durante a semana, as estruturas serão montadas do lado esquerdo da pista. Neste trecho, o estacionamento rotativo será bloqueado e o trânsito irá fluir nas duas pistas à direita. A faixa exclusiva para o transporte coletivo não será afetada.

Além de gradis, a Setran vai reforçar a sinalização do bloqueio com barreiras de trânsito para facilitar a visualização aos motoristas.

Para garantir a segurança e a fluidez no trânsito, nos próximos dias, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento da via.