Ilha do Mel (Crédito: Divulgação/AEN/Alessandro Vieira/CC)

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou, ontem, o reajuste anual da travessia da Ilha do Mel, com embarque e desembarque em Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.



Desta forma, após publicação da decisão em Diário Oficial, a tarifa das embarcações que realizam o transporte regular passa a ser de R$ 44,77. Já no caso dos táxis náuticos, o valor será de R$ 69,07.

Os novos valores levam em conta a reposição inflacionária da tarifa por passageiro e cobertura por seguro, calculada com base no IGP-M, além de reajustes da taxa de embarque e da Taxa de Regulação.