Reprodução/Dnit

O DNIT informa e a PRF liberaram nesta quinta-feira o trecho no km 42 (41,5), local dos deslizamentos de rocha no final do ano passado. Os serviços de instalação de telas foram concluídos e a limpeza da pista efetuada. A liberação aconteceu por volta das 15 horas.

Agora o tráfego segue por todas as faixas. No dia 14 de outubro de 2022, grandes pedras rolaram da encosta, bloqueando o tráfego parcialmente desde então.