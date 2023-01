Ilha do Mel (Crédito: Divulgação/AEN/Alessandro Vieira/CC)

O sexto Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT), divulgado nesta sexta-feira (27), traz uma boa notícia para os frequentadores da Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. O trecho da Praça de Alimentação, em Encantadas, voltou a ser considerado próprio para banho pelo órgão ambiental, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

A região se soma a todas as delimitações próximas ao Farol da Ilha (Praia do Farol, de Fora e Grande), também todas consideradas aptas para receber banhistas ou para a prática de atividades esportivas nesta temporada de verão.

“A Ilha do Mel é um dos mais belos atrativos que temos no litoral paranaense. Tomamos todos os cuidados para que esse paraíso esteja sempre limpo, próprio para banho e ambientalmente perfeito para receber turistas de todo o Brasil e de países vizinhos”, destacou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

De acordo com o relatório, dos 76 locais monitorados, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 57 receberam a bandeira azul, indicando a boa qualidade da água. Entre eles, destaque também para o Rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Anhaia, em Morretes.

Em relação ao boletim da semana passada, os trechos da Praia Central de Matinhos, à esquerda do morro, e à esquerda do Morro do Cristo, em Guaratuba, passaram a ser considerados impróprios, identificados por bandeiras vermelhas. Já nas Costas Oeste (praias artificiais no reservatório de Itaipu) e Norte (Primeiro de Maio) todos os pontos estão aptos para banho.

Outros três locais seguem identificados como impróprios: no Rio Nhundiaquara, em Morretes/Antonina na altura do Lago Lamenha Lins, no Porto de Cima e em Ponta da Pita.

Entre os pontos considerados impróprios, há dez foz dos rios da região litorânea, ou seja, locais que drenam as áreas urbanas e que sempre receberam essa classificação.

Este é o sexto Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. O monitoramento começou na semana do Natal e vai até o fim da temporada, no carnaval.

COMO SABER – É possível acessar os Boletins de Balneabilidade no site www.iat.pr.gov.br no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP Balneabilidade Paraná, disponível para celular Android no Google Play. O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas.

A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados semanalmente. Ao longo desta temporada do Verão Maior Paraná serão emitidos nove boletins, até o dia 17 de fevereiro de 2023, na semana do carnaval.