(PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas, na última quinta-feira (23), em Telêmaco Borba, região dos Campos Gerais. Na ação, dois homens, de 24 anos, e um homem, de 27, foram presos por cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia