Reprodução/Marinha

O Porto de Paranaguá recebe neste sábado, das 13h às 19h, três embarcações da esquadra da Marinha do Brasil para visitação pública gratuita. A população terá a chance de conhecer o Navio Doca Multipropósito “Bahia” (G40), a Fragata “Liberal” (F43) e a Fragata “Defensora” (F41).



O acesso será liberado pelo edifício Dom Pedro II, sede operacional do Porto de Paranaguá, por ordem de chegada. É necessário apresentar documento oficial com foto e número do CPF. As crianças devem apresentar o RG.



As embarcações da Marinha saíram do Rio de Janeiro no último dia 16 de janeiro. A parada no porto paranaense faz parte das atividades da operação denominada Aspirantex 2023 e é organizada pela Capitania dos Portos do Paraná.