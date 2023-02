Divulgação

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu denúncia criminal por tortura e abuso de autoridade contra três policiais militares – dois deles irmãos gêmeos. As denúncias foram recebidas pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Curitiba.

