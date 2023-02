Reprodução/Ascom PMA

Na manhã desta quinta-feira (16), a Secretaria de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) localizou uma grande quantidade de resíduos descartados irregularmente em um terreno no bairro Thomaz Coelho, na Avenida Castelo Branco. Estima-se que haja cerca de 3 toneladas de produtos vencidos no local. Se identificado, o responsável pelo descarte irregular pode ser punido com multa no valor de R$10 mil. A SMMA tenta rastrear os infratores que fizeram o descarte dos produtos vencidos em via pública e solicita que a população denuncie suspeitos em casos como esses.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI